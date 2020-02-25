والد "أخو" هيثم زكي لـ"رغدة": لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بـ"أدب واحترام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الخبير السياحي عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد، إن فريق إعداد برنامج الإعلامي وائل الإبراشي تواصل معه لعمل مداخلة خلال تواجد الفنانة رغدة، مؤكدًا: "قالت كلام محترم".

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه عقب الانتهاء من المداخلة فوجئ بتصريح للفنانة رغدة في إحدى المواقع قالت فيه: "إبن هالة فؤاد ضيع ممتلكات أحمد زكي"، ليرد "بركات":"مش محترم إنك تتكلمي عن هالة فؤاد بالطريقة دي، لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بأدب وإحترام وذوق، لإن دي مش أي حد".

وتابع: "هالة فؤاد عمرها ما حطت نفسها في علاقات مشبوهة ولا في مكان مش بتاعها، هالة إنسانة محترمة ربنا يجعل مثواها الجنة"، موضحًا: " رغدة أنتي متعرفش رامي ابني عشان تقولي إنه ضيع ممتلكات أحمد زكي، ليه بتتكلمي فيما ليس لكي به علم؟.

وخصص الإعلامي وائل الإبراشي فقرة تحدث فيها عن بيع رامي شقيق هيثم شقة الفنان أحمد زكي وممتلكاته.