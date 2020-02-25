تراند اليوم : بسبب "شيرين".. فنان شهير يهدد بالاعتزال بعد هذا الموقف

أعرب الفنان المصري حسام حبيب ، عن استيائه من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر عن حمل زوجته الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” والتي أثيرت مؤخرا بعد ظهورها في حفلها بالكويت ببطن منتفخ .

وأشار إلى إنه يشعر بالضيق من تدخلات الإعلام وبعض الجماهير في حياته الشخصية وهو الأمر الذي قد يدفعه لاعتزال الفن للحد من هذا الأمر .

وقال : ” تزعجني بشدة شائعة حمل شيرين ليس لأنه أمر غير جيد بل على العكس أتمنى لو يحدث ذلك .. ولكن الجميع يعرف إنني شخص مُقل في عملي وأكثر شيء يوترني عندما أشعر بوجود ناس تتدخل في حياتي ليس الجمهور فقط وإنما أهلي وأصحابي ” .

وتابع : ” هذه الشائعات تجعل الشخص مكشوفا أمام الجميع حيث تجبرك على تصديق أو تكذيب الشائعة وهو أمر يوترني بشدة لذلك قررت عدم الرد على أي شيء .. لكن الحقيقة تدخل الجمهور في شئون أي فنان يزعجه بشدة ” .

وتساءل حسام حول السبب من لوم الجمهور بشكل مستمر له على تصرفات وتصريحات شيرين وعلق على ذلك قائلا : ” الناس يلومونني على قيام شيرين بغلق حساباتها على السوشال ميديا أو مواقفها بالحفلات كأنني أنا المسؤول .. الأمر الذي قد يدفعني للابتعاد نهائيا عن الفن تجنبا لمثل هذه المهاترات ” .