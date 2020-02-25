"تكريم وشائعات وفاة ونعي".. أسباب دفعت عادل إمام لتصدر ترند جوجل

تصدر الزعيم عادل إمام، مؤشرات جوجل للأكثر بحثًا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لعدة أسباب منها.

قرار إدارة مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، لتكريم عدد كبير من الفنانين تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال مشوارهم الفني، وذلك في حفل افتتاح الدورة الـ 68 المهداه لروح المخرج الراحل سمير سيف، والتي ستعقد يوم 28 من شهر فبراير الجاري، وتستمر حتى 6 مارس المقبل، وعلى رأسهم الفنان القدير عادل إمام .

كما قررت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من ميشيل ماهر ومجدي سامي تكريم عدد من الفنانين لمشوارهم الفني الكبير خلال الحفل حيث تمنح جائزة الريادة السينمائية لكلا من، الزعيم عادل إمام، الفنانة نيللى، الفنانة شيرين، الفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبدالغفور.

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كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر،

خبر شائع وفاة الزعيم عادل إمام، وهذا الأمر الذي تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، وهو خبر ليس له أساس من الصحة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر،

نعي الزعيم عادل إمام، لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على حساب منسوب لـ "إمام"، معلقًا :" رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة".

الأمر الذي دعا عدد كبير من الأشخاص، للبحث حول حساب الزعيم عادل إمام لقراءة سطور النعي، في وفاة محمد حسني مبارك، الرئيس المصري الأسبق.