بهذه الكلمات نعى أحمد زاهر الرئيس مبارك

نشر الفنان أحمد زاهر صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ينعيه فيها و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام

وعلق زاهر قائلًا: البقاء لله و الدوام لله في رئيسنا الأسبق الرئيس محمد حسني مبارك ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل

مثواه الجنه و يلهم أسرته الصبر و السلوان . ربنا يرحمك يا ريس.

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ومن ناحية آخرى يواصل الفنان تصوير مسلسل البرنس من تأليف و اخراج محمد سامى وتدور احداثه في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث

المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع..

يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.