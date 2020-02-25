بهذه الكلمات.. محمد هنيدي ينعى مبارك

نشر الفنان محمد هنيدى صورة للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ينعيه فيها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وعلق هنيدى قائلًا: "البقاء لله فى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك".

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ومن ناحية آخرى يذكر ان آخر ما قدمه النجم مسلسل ارض النفاق من تأليف يوسف السباعى و

اخراج سامح عبدالعزيز و تدور الأحداث حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.