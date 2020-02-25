عمرو سعد ناعياً مبارك: جزء كبير من تاريخنا المعاصر

نشر الفنان عمرو سعد صورة للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ينعيه فيها و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق قائلًا:جزء كبير من تاريخنا المعاصر .، رحم الله رئيس مصر الأسبق وعزائي للسادة علاء وجمال مبارك والسيدة سوزان مبارك وجميع أفراد الأسرة والمحبين
ومن ناحية أخرى يذكر ان اخر ما قدمه النجم هو فيلم حملة فرعون تأليف كريم حسن بشير و اخراج رؤوف عبد العزيز و تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلىالتوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقةقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع. .
يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.
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