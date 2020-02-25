توفى الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية له، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس. بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس. وفي ذلك التقرير سنرصد أهم الأغاني التي تم إهدائها خصيصًا للرئيس الأسبق حسني مبارك: إهدائها خصيصًا للرئيس الأسبق 1- أغنية واحد مننا للنجم الكبير عمرو دياب. 2- أغنية عشان بطل، للفنان عمرو مصطفى. Advertisements 3- أغنية ريسنا للفنانة شيرين. 4- وأوبريت الله معاك ومعاك قلوبنا لمجموعة من الفنانين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته .. أغاني مهداة إلى حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.