أمير كرارة ينعى حسنى مبارك

نشر الفنان امير كرارة صورة للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ينعيه فيها و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انسستجرام.

وعلق كرارة قائلًا:وداعا رئيس مصر الاسبق محمد حسني مبارك

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ومن ناحية آخرى يواصل الفنان امير

كرارة تصوير مسلسل الاختيار وهو من تاليف باهر دويدار و اخراج بيتر ميمى و تدور احداثه حول يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.