انتقادات تطال ريهام سعيد بسبب محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الاعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ بدعم الفنان المصري ​محمد رمضان​ بعد تعرضه لعدة مشاكل مؤخرا.

وتلقّت ريهام تعليقا على صفحتها الخاصة من قبل أحد المتابعين طلب منها التوقف عن دعمها رمضان، قائلًا: "يا ريت يا ريهام ‏عشان الناس متزعلش منك وتخسري جمهورك اللي بيحبك، ما تبرريس لتصرفات محمد رمضان أو تدافعي عنه، هو ميستاهلش وأنتي ‏عارفة كويس، معرفش بصراحة أنتي بتعملي كده ليه؟".‏

لترد عليه بالقول: "أنا الناس ما يفرقش معايا زعلها، أنا بقول الحق وياما زعلوا بس أنا هفضل أقول الحق، الناس ‏زعلانة فقناة اليوتيوب عنده 8 مليون؟ شيزوفرينيا".‏

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