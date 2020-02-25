ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمقطع من تصريح للممثلة السورية ​صفاء سلطان​، قالت فيه:"نادين نسيب نجيم صديقتي وأحبها جداً، ولا أحد يستطيع إنكار حقيقة كون هذه الإنسانة نجمة، وهي مجتهدة وجميلة، وأنا أحبها وأحب نجوميتها وأحب شكلها وأحب أعمالها، وأنا شخصياً أتابعها بكل أعمالها، حتى أنني تابعت مسلسلها في العام الماضي خمسة ونص".

وعلّقت نجيم على كلام سلطان هذا بالقول:"بقدر محبتك كتير ومش من هلأ، من لما اشتغلنا سوا ولا مرا بخلتي عليي بحبك ودعمك وتقديرك لشغلي، الله يكتر المحبين ولا عزاء للحاقدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان لـ نادين نسيب نجيم:"أحبها وأحب نجوميتها" والأخيرة تردّ-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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