مشروع انساني يجذب هازال كايا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية ​هازال كايا​ انها تسعى لبناء مشروع انساني من شأنه الاهتمام بالفقراء والأيتام، وطلبت من المتابعين تزويدها بأفكار لإتمام هذا المشروع، كما بإمكانهم ايضا التبرع لصالحه.

الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد ردّت مؤخرا على الصحافي التركي أوبرام كانيكال الذي اعتبر ان أسرة مسلسل "العشق الممنوع" كانت تعتقد بوجود علاقة عاطفية بينها وبين النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، مشيرة الى ان كلامه غير صحيح و علاقتها به لم تتخطى الصداقة، مستغربة بدورها كلام أوبرام الذي شكّل جدلا كبيرا.

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