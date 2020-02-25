هكذا فاجأت بدرية طلبة إسعاد يونس-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة، قامت الممثلة المصرية ​بدرية طلبة​ بارتداء "تيشرت" عليها صورة الممثلة ومقدمة البرامج المصرية ​إسعاد يونس​ في شخصية "زغلول" من مسلسل "بكيزة وزغلول".

وقالت بدرية طلبة أنها اشترتها خلال تواجدها في الإسكندرية، ثم ذهبت عند مصممة الأزياء التي صنعتها، واشترت منها كل الأزياء التي تحمل صور إسعاد يونس التي عبّرت بدورها عن سعادتها الكبيرة لهذا الأمر.

الجدير ذكره ان بدرية طلبة كانت ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم اسعاد يونس عبر قناة dmc، وسيطر على الحلقة اجواء مميزة وممتعة.

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