ديمي لوفاتو تبهر الجمهور بصورة بلا مكياج

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ صورة جديدة لها بدون مكياج، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت ديمي في الصورة بغاية الجمال وعلى طبيعتها، ونالت الصورة اعجاب اكثر من 3 ملايين متابع حول العالم.

الجدير ذكره ان ديمي لوفاتو كانت قد إنفصلت مؤخرا عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون.

وأثناء ردها على أحد المعجبين على صفحتها الخاصة أعلنت لوفاتو هذا الخبر مؤكدة أنها وأوستن إنفصلا وطلبت عدم ملاحقته بالتعليقات، وأنه حقا رجل جيد، أفضل بكثير مما يراه الناس في الخارج لمجرد أنه لديه الكثير من الأوشام على جسده.

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