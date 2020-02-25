كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 06:54 مساءً - كشف مسئولون أسبان عن خضوع فندق ” إتش 10 أديجي بالاس ” الموجود في جزيرة تنريفي كبرى جزر الكناري للحجر الصحي بعد إصابة طبيب إيطالي أقام هناك بفيروس كورونا المستجد .
وقالت وسائل إعلام أسبانية أن حوالي ألف سائح يقيمون هناك ولن تسمح السلطات لهم بالمغادرة وصدرت لهم أوامر بعدم مغادرتهم لغرفهم .
ووفقا لموقع ” سكاي نيوز ” البريطاني أن السائحين البريطانيين عادة ما يرتادون الفندق المذكور .. وقال سائح بريطاني للموقع رفض الإفصاح عن اسمه : ” تم إخبارنا بأن نظل في غرفنا ” .
وقال آخر : ” لم يزودونا بأي معلومات .. كل ما تلقيناه ورقة من تحت باب الغرفة جاء فيها أن ممنوع علينا الخروج من الغرف والاقتراب من صالة الاستقبال ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حبس 1000 نزيل في غرفهم بفندق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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