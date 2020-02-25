تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرارا لأول مرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 06:54 مساءً - نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية تقريرا خاص بتشريح جثة ملك البوب الفنان العالمي ” مايكل جاكسون ” والذي كشف عن أسرارا للمرة الأولى .

حيث جاء في التقرير أن جثة مايكل جاكسون كان بها العديد من الندوب في أماكن متفرقة من جسده .. فكان مصابا بجروح في الذراعين والفخذين والكتفين يعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم .

كما وجدت آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها جاكسون على مر السنين بالإضافة إلى ندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف وفي قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه .

وأظهر تشريح الجثة أيضا أن شفتيه كانتا باللون الوردي الدائم نتيجة عن وشم تجميلي قام به جنبا إلى جنب مع الحاجبين بالوشم الأسود .. بالإضافة إلى وشم أسود ذي شكل غريب في فروة رأسه .

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وكانت ركبتا مايكل جاكسون مصابتين برضوض غامضة وجروح في ظهره ما يشير إلى تعرضه للسقوط قبل وفاته .. إلى جانب تشوه جسمه بمساحات من الجلد الفاتح والداكن ما يؤكد إنه كان يعاني بالفعل من مرض البهاق .

وكشف التقرير أيضا أن شعره كان مستعار حيث إنه قبل وفاته كان أصلع تماما باستثناء بقع من الشعر على فروة رأسه .

يذكر أن مايكل جاكسون توفي عن عمر يناهز 50 عاما بعد أن أخذ جرعة زائدة من المخدر الجراحي ” Propofol ” في قصره في لوس أنجلوس .