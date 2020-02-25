فانيسا براينت تُبكي الحضور في أول إطلالة لها بعد وفاة زوجها كوبي براينت وابنتها

متابعة بتجـــــــــرد: أقيم مساء الاثنين حفل تأبين لنجم كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا في ملعب ستابليز سينتر بوسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية بحضور زوجته فانيسا براينت.

وتم اختيار تاريخ 24 شباط أي 24/2 إذ يجمع بين 24، الرقم الذي ارتداه كوبي براينت معظم مسيرته، والرقم 2 الذي ارتدته ابنته جيانا.

وفي أول ظهور لها منذ حادثة وفاة كوبي براينت وابنتها جيانا في تحطم مروحية في الشهر الماضي، أطلت فانيسا براينت بملابس باللون الأسود وتحدثت عن زوجها وابنتها الراحلين.

وأبكت فانيسا براينت الحضور من خلال خطبتها التي تحدثت من خلالها عن صعوبة الحياة من دون زوجها وابنتها.

وقالت فانيسا: “الله يعرف أن كوبي وجيجي لم يكونا قادرين على العيش على هذه الأرض بعيداً عن بعضهما البعض”.

ووصفت ابنتها جيانا بأنها واحدة من أفضل صديقاتها وبناتها ولديها روح جميلة ولطيفة بشكل مثير للدهشة.

Advertisements

وأضافت بأنها لن تتمكن من رؤية جيانا تحتفل بيوم زفافها كما أنها لن تتمكن من رؤيتها وهي تقوم برقصتها الأولى كعروس مع والدها.

وكشفت فانيسا براينت أن كوبي برانت كان رومنسياً للغاية وقدم لها هدية من فيلم The Notebook في العام 2004 والتي هي عبارة عن الفستان الأزرق الذي ارتدته راشيل مك آدامز.

وأضافت: “كنا نأمل أنا وكوبي في التقدّم في العمر معاً”، بالإضافة إلى أنه أعطاها دفتر ملاحظات الذي تم استخدامه في الفيلم.

ووصفت فانيسا نفسها وزوجها الراحل بأنهما كانا غير كاملين تماماً لكنهما كانا يصنعان عائلة جميلة ويربيان فتيات جميلات.