ميريام فارس نجمة أول بطولة نسائية للغولف في السعودية

متابعة بتجــــــــرد: سجلت النجمة اللبنانية ميريام فارس حضوراً مميزاً في السعودية في الفترة الماضية، حيث تألقت في سلسلة من الحفلات حضرها جمهور عريض من محبّيها في المملكة.

وتتحضر اليوم ملكة المسرح لتطل مرة جديدة على الجمهور السعودي بحفل فني سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة وتحديداً في 20 آذار/مارس المقبل وذلك على هامش أول بطولة نسائية لرياضة الغولف في السعودية.

وكانت ميريام فارس قد تصدرت الترند في المملكة مع بداية طرحها لأغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية شهر كانون الثاني/يناير، حيث تصدرت هذه الأغنية المراتب الاولى في الترند على يوتيوب في السعودية.

أغنية “حبيبي سعودي” من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الأخيرة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.