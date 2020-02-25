متابعة بتجــــــــــرد: أقيم حفل تأبين لنجم كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا براينت، اللذين توفيا في حادثة طائرة، في ملعب ستابليز سينتر بوسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية مساء الإثنين.
وافتتحت النجمة العالمية بيونسيه الحفل الذي كان تحت عنوان “Celebration of Life For Kobe and Gianna Bryant” أي الاحتفال بالحياة من أجل كوبي وجيانا.
وقامت بيونسيه بأداء أغنيتها XO التي وصفتها بأنها الأغنية المفضلة لكوبي أمام أكثر من 20 ألف شخصاً.
وطلبت بيونسيه من الجمهور مشاركتها بالغناء ليسمع كوبي صوت قلوبهم. وقالت في خلال أدائها: “أنا هنا لأنني أحب كوبي، هذه من أغنياته المفضلة. لذا أود البدء بها، وأريد أن نؤديها معاً وبصوتٍ عالٍ كي يستطيع سماع حبكم”.
ومن بعدها أدت بيونسيه أغنيتها Halo التي أبكت من خلالها الحضور وأنهت الأغنية بقبلة موجهة إلى السماء.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تفتتح حفل تأبين كوبي براينت بأداء مؤثر: “أنا هنا لأنني أحب كوبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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