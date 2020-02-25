اللبناني ماتيو الخضر موهبة جديدة في The Voice فرنسا

متابعة بتجــــــــرد: موهبة لبنانيّة جديدة تشقّ دربها نحو النجوميّة في برنامج The Voice بنسخته الفرنسيّة، إنّه الكونتروتينور اللبناني ماتيو الخضر.

وفي منشورٍ على تطبيق إنستغرام، زفّ ماتيو الخضر الخبر السار لجميع متابعيه بالقول “وأخيراً سأبشّركم: أشارك في النسخة التاسعة من The Voice فرنسا، فهل استدار لي المدرّبون؟”.

الإجابة على سؤال ماتيو الخضر حول ما إذا سيكمل مسيرته في The Voice فرنسا تأتيكم في الحلقة الّتي تبثها قناة TF1 الفرنسية ليلة السبت المقبل.