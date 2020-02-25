لانا ديل ري تلغي جولتها بعدما فقدت صوتها

متابعة بتجــــــــــرد: ألغت الفنانة الأميركية لانا ديل ري جولتها الغنائية في المملكة المتحدة وأوروبا بداعي المرض. وكان مقرراً أن تقدم لانا ديل راي سلسلة من العروض الغنائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة الأسبوع المقبل. وكشفت لانا ديل راي بأنها فقدت صوتها كما قدمت اعتذاراً لجمهورها من خلال بيان أصدرته جاء فيه: “أعتذر من الجميع على إلغائي الجولة في اللحظة الأخيرة، ولكن المرض فاجأني وفقدت صوتي تمامًا”. وأضافت: “طلب مني الطبيب أن أستريح لمدة 4 أسابيع”.

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