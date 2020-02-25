راغب علامة يمارس تمارين الضغط رأساً على عقب.. فيديو له على الكورنيش البحري!

متابعة بتجــــــــرد: يواظب السوبر ستار راغب علامة على ممارسة الرياضة الصباحيّة في الهواء الطلق، بخاصةٍ على الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي حين يعتقد البعض أن رياضة راغب علامة تقتصر على المشي والهرولة، إلا أن مقطع فيديو تمّ تداوله بكثافة في الساعات الماضية على منصّات التواصل الإجتماعي يُظهر قيامه بتمارين الضغط أيضاً رأساً على عقب.

وقد علّق أحد المتابعين على الفيديو بالقول “راغب علامة بطلٌ مُفعم بالطاقة الإيجابية.. ما في أحلى من التمارين الصباحيّة”.

تجدر الإشارة إلى أن علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال، وما زالت الأغنية تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.