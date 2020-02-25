متابعة بتجــــــــرد: يواظب السوبر ستار راغب علامة على ممارسة الرياضة الصباحيّة في الهواء الطلق، بخاصةٍ على الكورنيش البحري في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي حين يعتقد البعض أن رياضة راغب علامة تقتصر على المشي والهرولة، إلا أن مقطع فيديو تمّ تداوله بكثافة في الساعات الماضية على منصّات التواصل الإجتماعي يُظهر قيامه بتمارين الضغط أيضاً رأساً على عقب.
وقد علّق أحد المتابعين على الفيديو بالقول “راغب علامة بطلٌ مُفعم بالطاقة الإيجابية.. ما في أحلى من التمارين الصباحيّة”.
تجدر الإشارة إلى أن علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال، وما زالت الأغنية تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يمارس تمارين الضغط رأساً على عقب.. فيديو له على الكورنيش البحري! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.