ميريام فارس نجمة أول بطولة نسائية للغولف في السعودية

سجلت الفنانة ميريام فارس حضوراً مميزاً في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية، حيث تألقت بسلسلة من الحفلات تخطى عددها الثلاث. وها هي اليوم تتحضر لتطل مرة جديدة على الجمهور السعودي بحفل فني سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة وتحديداً في 20 آذار/مارس المقبل وذلك على هامش أول بطولة نسائية لرياضة الغولف في السعودية.

وكانت “فارس” قد تصدرت الترند في المملكة مع بداية طرحها لأغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية يناير، حيث تصدرت هذه الأغنية المراتب الاولى في الترند على يوتيوب في السعودية.

نذكر ان ميريام فارس كانت قد احتفلت بليلة عيد العشاق في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة، حيث غنت حوالي الساعة والنصف وسط هتافات وتفاعل الجماهير الذين رقصوا وغنوا معها طوال مدة وصلتها.