هل أساءت البلوغر ليالي لـ"فوز الفهد" بهذا التصرف؟ شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو البلوغر ليالي وهي تتحدث عن تجربتها باستخدام منتجات مكياج الفاشينيستا فوز الفهد؛ إذ ظهرت وهي تمسك المنتج وقالت إنها لن تعيد استخدامه؛ لأنه لم يناسبها، ثم قامت برميه جانبا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، فرأى الكثيرون أن تصرف البلوغر استفزازي، وأنها تعمدت الإساءة للفاشينيستا فوز الفهد، فيما تساءل البعض عن وجود مشاكل بينهما دفعها لهذا التصرف الذي من الواضح أنه جاء ردة فعل على خلافاتهما.

في المقابل رأى طرف ثالث من المتابعين أن ما قامت به ليالي يعد حرية شخصية، وأنها لم تنتقد المنتج بل قالت إنه لم يناسبها وقد يناسب غيرها، ومن حقها الحديث عن تجربتها.

وعلى صعيد آخر؛ كانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي نشرت مؤخرا مقطع فيديو تتحدث فيه عن فوز الفهد، وانتشار العديد من الشائعات حول زواجها بالرغم من نفي الأخيرة لأخبار ارتباطها.

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وقالت الشعيبي في الفيديو إن الناس انشغلت بخبر زواج الفهد، وردت: "الناس قايمة وقاعدة على فوز الفهد، الله يسير حالها، تزوجت فلان تزوجت علان انتوا انتوا ايش عليكم، تزوجت مليونير وما تزوجت مليونير انتو شكو، خلو الناس خلوها، شوفوا موضوع الكورونا أحسنلكم".

وكانت فوز الفهد أثارت جدلا واسعا منذ مدة بسبب إعلانها عن دخلها الشهري من الإعلانات والذي وصل إلى 200 ألف دولار، وأكدت أن دخل الفاشينيستات ونجمات السوشال ميديا عال جدا ويصل إلى مبالغ ضخمة تتفاوت بحسب كمية وحجم الإعلانات.

وتثير الفهد بين فترة واخرى جدلا بسبب زواجها وعلاقاتها الخاصة، وتنتشر باستمرار شائعات حول ارتباطها، فيما ردت في أحد الحوارات الصحافية عن سبب عدم زواجها قائلة: " ما عندي رد.. أحس نصيب ما صار.. ما في جواب حق هالسؤال.. ما صار لهلق ويمكن ما بيصير"، وعن الحب بحياتها قالت إنها تتمنى أن تجد فارس أحلامها، مضيفة أنها يجب أن تجد الشخص الذي يستطيع تحمل طبيعة عملها، خاصة أن حياتها غير هادئة، واستطردت أنها تعيش الحب من خلال عائلتها ومعجبيها.