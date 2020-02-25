إيناس عز الدين تطرح "مالناش نصيب"

طرحت الفنانة إيناس عز الدين أحدث كليبتها بعنوان مالناش نصيب، وجاء ذلك عبر قناة أنا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كليب مالناش نصيب إخراج دي بي جاد، والأغنية من كلمات عبدالإله بن فهد، وألحان غريب، وتوزيع طارق عبد الجابر.

يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين طرحت أخيرًا أغنية بعنوان الفرح، كما شاركها في الغناء الفنانة انتصار، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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