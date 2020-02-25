أحمد جمال يُحيي حفل عيد الأم في التجمع الخامس

القاهرة – لايف ستايل
يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك ضمن سلسلة حفلات عيد الأم، مساء يوم، الجمعة 13 مارس المقبل بالتجمع الخامس.
من المقرر أن يقدم جمال خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها : "آخر ميعاد، الليلة، على المزيكا، دير بالك، يلا نعيش، خط الحياة، اللى يقولك بحبك، نشيد العاشقين، وبطلنا اللى يعطنا"، وعدد من أغاني ألبومه الجديد الذي طُرح العام الماضي.
جدير بالذكر أن المطرب أحمد جمال طرح أخيرًا أغنية "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى چيزو، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، إخراج ريشا سركيس.
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