شارموفرز ومسار إجباري في حفل واحد في ستاد القاهرة

القاهرة – لايف ستايل
تستعد فرقتي "شارموفرز" و"مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي ضخم رفقة الموسيقي الأردني عزيز مرقة، وذلك في ستاد القاهرة، مساء الجمعة 13 مارس المقبل.
ومن المقرر أن تقدم الفرقتين عددًا كبيرًا من أغانيهم المختلفة إضافة إلى تقديم عزيز مرقة لعدد من أعماله الموسيقية ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
على جانب آخر ينشغل حاليًا عزيز مرقة في تحضير أغنية جديدة تناقش السلام النفسي والمعنوي في تجربة غنائية مغايرة عن أعماله، يستمر خلالها في انطلاقته الموسيقية الجديدة لعام 2020 التي بدأها بإطلاق كليب أغنية "موالي"، والتي سافر خلالها لأيام الزمن الجميل وجسد فيها الحب والرومانسية في وقت العندليب عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش.
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