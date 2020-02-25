ميرهان حسين تشعل إنستجرام بصورة جديدة من أسوان

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في أسوان. وعلقت ميرهان حسين مستعينة ببعض كلمات من أحمد منيب على الصورة قائلة: "أحب أصاحب كل شيء صادق .. ما أحس بأي سور بيني و بينه أو فارق .. وأفارق كل شيء في الدنيا مش صادق .. الحب ليه صاحب .. أحمد منيب".

وظهرت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستان ستان قصير كشف عن تاتو القدم، وهو ما جعلها مثيرة للجدل. ونالت صور الفنانة ميرهان حسين إعجاب الكثير من متابعيها، واعتمدت على عدم ظهور وجهها واكتفت بترك شعرها منسدلا.

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