محمد إمام يقترب بـ "لص بغداد" من تخطي إيرادات فيلمه "ليلة هنا وسرور"

يواصل فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام حصد الإيرادات بشكل يومى منذ طرحه في دور العرض يوم 22 يناير الماضى، حيث وصل إجمالي ما حصده حتى الآن 31 مليون و 500 ألف جنيه في شهرعرض فقط ومن المقررأن يستمرتواجد الفيلم في دور العرض طوال الفترة المقبلة وتحديداً حتى حلول شهررمضان المقبل.

واقترب "لص بغداد" من تخطى فيلم "ليلة هنا وسرور" الذى قدمه محمد إمام بصحبة ياسمين صبرى في عام 2018 وحقق من خلاله أعلى إيرادات في مشواره السينمائي منذ تقديمه البطولة المطلقة إذ حصد إيرادات 35 مليون و200 ألف جنيه، ومع حصد "لص بغداد" 4 ملايين إضافية سيصبح الفيلم الأكثر تحقيقاً للإيرادات في مشوار محمد إمام متخطياً إيرادات "ليلة هنا وسرور".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية بالبحث عن كنز مفقود ويتواجد داخل مقبره الاسكندر الأكبر وتتصارع أكثر من جهة على الوصول له.

أما فيلم "ليلة هنا وسرور" شارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، حول رجل أعمال وحبيبته ويقع فى يد عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.

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