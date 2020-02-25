شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا تسترجع قصة حبها مع ديفيد بيكهام بفيديو منذ 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام محبيها ومعجبيها ومرتادى صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" بمقطع فيديو قديم، تم تصويره فى بداية قصة حبها مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حيث تم تصويره منذ 20 عاما.

تعد فيكتوريا وديفيد من أشهر ثنائيات قصص الحب الشهيرة فى هوليوود، حيث جمعتهما قصة حب مثالية مذهلة لأكثر من عشرين عام، منذ أن التقيا خلال مباراة لكرة القدم عام 1997.

وخلال زيجتهما التى توصف دائما أنها هادئة ومستقرة أنجبت فيكتوريا أربعة أطفال وهم "بروكلين وروميو وكروز وهاربر"، ومن الواضح أن مرور السنوات لم يؤثر تماما على حبهما، فهم يظهرون امام العالم كله كزوجين رائعين وأفضل أصدقاء وعشاق.

يذكر أن عائلة فيكتوريا بيكهام تسعى دائما على دعهما بشتى الطرق وهو ما يظهر امام العالم كله خلال تواجد زوجها وأبنائها بالصف الأول لأى عرض أزياء تقدمه، حيث استطاعت فيكتوريا ذات الـ (45 عاما) والتى تعد عضو بارز فى الفريق الغنائى السابق " spice girls " الشهير أن تبرز مهاراتها كمصممة أزياء وهو ما جعلها تبتعد عن عالم الموسيقى والغناء فوضعت فيكتوريا كل تركيزها فى عالم صناعة الموضة لتثبت امام العالم كله انها متعددة المواهب ومن الصعب مقارنتها بأى شخص وتنافس أهم وأشهر مصممى الأزياء فى العالم كونها صنعت لنفسها أسلوب مذهل يعمل على جذب المعنيين بالأزياء والموضة من مختلف الأعمار.