تراند اليوم : فنان مصري شهير يشعل السوشيال ميديا بـ زواج عرفي وخمرة

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “عدة منشورات تحدث من خلالها عن واقعة غريبة حدثت معه عند تقدمه بطلب الزواج من فتاة .



وكتب قائلا : ” روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد .. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي ” .

وتابع : ” قالتلك محترمة جدا وبنت عيلة وأصول .. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم .. تعرف ربنا جدا وتعرف طوب الأرض ” .

وأضاف أحمد فلوكس : ” هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين ( عذرا للخدامين ) مأثرة في أخلاقها .. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي ” .

وتفاعل المتابعون على المنشورات بشكل كبير من خلال التعليقات ثم قام فلوكس بغلق حسابه على فيس بوك وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين .