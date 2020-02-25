"وداعا صاحب الضربة الجوية".. هكذا نعت ياسمين جمال حسنى مبارك

نشرت الفنانة ياسمين جمال صورة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، تودع فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وعلقت عليها قائلة: "وداعا سيادة الرئيس".

الصورة التى نشرتها ياسمين جمال كان مرفق عبارات ثناء عن الراحل، وجزء

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مقتبسب من خطابه شهير له، حيث قالت:"وداعا صاحب الضربة الجوية.. إن هذا الوطن العزيز هو وطنى فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا وما علينا إن الوطن باق والاشخاص زائلون.. رحمك الله سيادة الرئيس الأب حسنى مبارك".

و يذكر ان اخر ما شاركت فيه النجمة هو مسلسل بيت القبائل من تأليف شاذلى فرح و الحسينى كمال و اخراج حسنى صلاح و تدور الأحداث في إطار درامي صعيدي يمزج بين الخيال والواقع، حول صراع ما بين عدد من الأطراف ومن بينهم امرأة تدعى رحيل