"وداعا صاحب الضربة الجوية".. هكذا نعت ياسمين جمال حسنى مبارك

نشرت الفنانة ياسمين جمال صورة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، تودع فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وعلقت عليها قائلة: "وداعا سيادة الرئيس".
الصورة التى نشرتها ياسمين جمال كان مرفق عبارات ثناء عن الراحل، وجزء
و يذكر ان اخر ما شاركت فيه النجمة هو مسلسل بيت القبائل من تأليف شاذلى فرح و الحسينى كمال و اخراج حسنى صلاح و تدور الأحداث في إطار درامي صعيدي يمزج بين الخيال والواقع، حول صراع ما بين عدد من الأطراف ومن بينهم امرأة تدعى رحيل
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