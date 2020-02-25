شاهد ماذا قال أحمد فلوكس عن حسنى مبارك

نشر الفنان أحمد فلوكس، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" ينعى فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء مرفقه بصوره للراحل.
وقال فلوكس فى تدوينته عن مبارك :" الله يرحمك ... و يغفرلك...خدم الوطن مقاتلاًوحكمه رئيساً .. أصاب وأخطأ وشاهد بعين اليقين نزع المُلك منه، هو فى دار الحق لا يستحق سوى دعاء محبيه وصمت المختلفين معه إن لم يستطيعوا أن يقولوا خيراً الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فى ذمة الله للتاريخ".
و يذكر أن آخر عمل شارك فيه النجم هو فيلم الممر تأليف شريف عرفة و امير طعيمة و اخراج شريف عرفة و يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف
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