لقاء الخميسى تودع الرئيس السابق

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، تودع فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وعلقت عليها قائلة: "وداعا ايها الرئيس".

وكان آخر عمل فني شاركت فيه النجمة هو مسلسل "أبواب الشك"، من تأليف محمد ناير و اخراج احمد سمير فرج، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء، لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، ومع

تصاعد الأحداث، يكتشف أن هناك جريمة قتل قد حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسًا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة، حيث كانوا يظنون أنهم يعيشون في وهم النسيان ولن تعود هذه الجريمة مرة أخرى