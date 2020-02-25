بهذه الكلمات.. محمد محمود عبدالعزيز ينعى الرئيس السابق حسنى مبارك

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة لرئيس مصر السابق محمد حسنى مبارك ينعيه فيها و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل اصور و الفيديوهات انستجرام .

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و علق على الصورة قائلا: لم يحالفني الحظ ان ألتقى بسيادتكم و لكن لن انسى لفتتكم الكريمه و لا صوتكم الكريم الذى لم يفارق اذنى منذ اتصال سيادتكم بى لمواساتى انا و اسرتى يوم فقدان والدى

الغالى فى سنة ٢٠١٦... السيد رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك، ولد فى مصر، حارب من أجل مصر، عاش فى مصر و توفى فى مصر... و فى أحد خطاباته قال كلمات بسيطه و واضحه: [إن الوطن باقي والأشخاص زائلون وسيحكم التاريخ بما لنا او علينا] {اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، إنا لله و إنا إليه راجعون} رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للرئيس السابق محمد حسنى مبارك و لكل من رحلوا عنا).

يذكر ان اخر ما شارك فيه النجم هو مسلسل قيد عائلى تأليف محمد رجاء ميشيل نبيل و اخراج تامر حمزة تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، تعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة