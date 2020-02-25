نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة لرئيس مصر السابق محمد حسنى مبارك ينعيه فيها و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل اصور و الفيديوهات انستجرام .
و علق على الصورة قائلا: لم يحالفني الحظ ان ألتقى بسيادتكم و لكن لن انسى لفتتكم الكريمه و لا صوتكم الكريم الذى لم يفارق اذنى منذ اتصال سيادتكم بى لمواساتى انا و اسرتى يوم فقدان والدىالغالى فى سنة ٢٠١٦... السيد رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك، ولد فى مصر، حارب من أجل مصر، عاش فى مصر و توفى فى مصر... و فى أحد خطاباته قال كلمات بسيطه و واضحه: [إن الوطن باقي والأشخاص زائلون وسيحكم التاريخ بما لنا او علينا] {اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، إنا لله و إنا إليه راجعون} رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للرئيس السابق محمد حسنى مبارك و لكل من رحلوا عنا).
يذكر ان اخر ما شارك فيه النجم هو مسلسل قيد عائلى تأليف محمد رجاء ميشيل نبيل و اخراج تامر حمزة تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، تعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. محمد محمود عبدالعزيز ينعى الرئيس السابق حسنى مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.