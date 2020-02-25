"قصة حب" لـ أماني التونسي يتصدر مؤشرات بحث جوجل

تصدر فيلم "قصة حب" مؤشرات البحث علي جوجل بعد عرضه مؤخرًا، تداول عبر السوشيال ميديا مشهد لنهاية الفيلم الذي أبكي الملايين بعد وفاة البطلة هنا الزاهد متأثره بمرض السرطان قبل فرحها بأيام في حضن حبيبها أحمد حاتم، وقد تصدر الفيلمحديث الجماهير بعد عرض المقطع على موقع "يوتيوب".
يشار إلى أن كان العرض الأول لـ "قصة حب"، في 13 فبراير 2019، دارت أحداثه حول المهندس "يوسف"، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناءذلك يقع حادث لـ يوسف يفقده فيه بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة "جميلة"، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.
الجدير بالذكر أن فيلم "قصة حب" تأليف السيناريست أماني التونسي وهو الفيلم السينمائي الأول لها.
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