وفاة حسني مبارك.. إليسا : عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها

نعت المطربة إليسا، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتبت "إليسا" عبر حسابها قائلة: "معرحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وإنشالله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل".
جدير بالذكر أن التلفزيون المصري أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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