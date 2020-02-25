بالفيديو.. "عروسة البحر" أحدث أغانى أحمد علي بأنغامي

طرح المطرب والملحن أحمد علي، أحدث أغانيه التى تحمل عنوان "عروسة البحر"، وذلك عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وموقع أنغامى، وجميع تطبيقات الأغانى العالمية.

أغنية "عروسة البحر"، كلمات الشاعر الغنائى مينا عبدالله، ألحان أحمد على، توزيع موسيقى "Jason"، إخراج حمادة النجار، بالتعاون مع شركة الإنتاج tonality.

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جدير بالذكر أن المطرب والملحن أحمد على قام بالتلحين

للعديد من المطربين الشباب وطرح له فيديو كليب بعنوان "حالة صعبة" سنة 2017 بالتعاون مع الملحن محمد سمير، الشاعر أسامة حسن، الموزع وجيه محمد، دعاء صوتي بعنوان "يارب" عام 2018 من ألحانه، كلمات الشاعر عبدالرحمن محمد.