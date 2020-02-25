طرح المطرب والملحن أحمد علي، أحدث أغانيه التى تحمل عنوان "عروسة البحر"، وذلك عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وموقع أنغامى، وجميع تطبيقات الأغانى العالمية.
أغنية "عروسة البحر"، كلمات الشاعر الغنائى مينا عبدالله، ألحان أحمد على، توزيع موسيقى "Jason"، إخراج حمادة النجار، بالتعاون مع شركة الإنتاج tonality.
جدير بالذكر أن المطرب والملحن أحمد على قام بالتلحينللعديد من المطربين الشباب وطرح له فيديو كليب بعنوان "حالة صعبة" سنة 2017 بالتعاون مع الملحن محمد سمير، الشاعر أسامة حسن، الموزع وجيه محمد، دعاء صوتي بعنوان "يارب" عام 2018 من ألحانه، كلمات الشاعر عبدالرحمن محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "عروسة البحر" أحدث أغانى أحمد علي بأنغامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.