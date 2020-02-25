إعادة ألبوم محمد الشرنوبي بعد صلحه مع سارة الطباخ

ميرنا وليد - بيروت - أعيد نشر ألبوم "زي الفصول الأربعة" للفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ على "يوتيوب" وذلك بعد أن كان حذف بسبب خلافه مع المنتجة ​سارة الطباخ​.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحمد الشرنوبي على احد مواقع التواصل الإجتماعبي الألبوم من جديد، ليتمكن محبوه من الاستماع إليه عن طريق القناة الرسمية.

يذكر أنه تم التصالح بين الطباخ والشرنوبي بحضور ممثلين عن غرفة صناعة السينما، بشرط أن يسلم الشرنوبي توكيلاً رسمياً لغرفة صناعة السينما بأن سارة الطباخ هي الوكيل الحصري لأعماله، وعلى أن يعود للعمل من خلال شركتها. جاءت هذه الخطوة بعد خلافات استمرت ما يقرب من سبعة أشهر، وصلت فيها الأمور للقضاء.

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