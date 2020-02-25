جو رعد برسالة لنجوى كرم في عيدها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان ​جو رعد​ صورة له برفقة الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه جو رسالة تهنئة لنجوى بمناسبة عيد ميلادها، قائلا: "كل سنة وانتي شمس منورة تعيشي اد ما بيلبقلك وتضلك تزرعي الفرح وين ما رحتي".

يشار إلى أن آخر أعمال جو رعد كليب أغنيته "وكع وكع" وهي من كلمات الشاعر رامي عبود وألحان نور الزين، توزيع أحمد المهندس، وقد تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بمنطقة بعلبك البقاعية بتوقيع المخرجة أوجيني مخايل.



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