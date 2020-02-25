ميرنا وليد - بيروت - رغم كل ما وصلت إليه من نجاح فني كبير، ومسيرة طويلة إمتدت لـ24 عاماً، قدّمت فيها أكثر من مئة مسلسل، علم موقع "الفن" أن الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ مُنعت من المشاركة في إنتخابات فرع دمشق ل​نقابة الفنانين​.

ويرجع السبب إلى أن نقيب الفنانين رفض إعطائها عضوية في النقابة، على الرغم من إمتلاكها لكافة الشروط، خصوصاً إمتلاكها للجنسية السورية.

درامياً، تستعد مرتجى للمشاركة في مسلسل "​شارع شيكاغو​"، الذي إنطلق تصويره قبل أيام في دمشق، على أن تصور مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- "الفن" يكشف سبب منع شكران مرتجى من المشاركة بإنتخابات نقابة الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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