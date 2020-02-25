ميرنا وليد - بيروت - جدل كبير تشهده الساحة الإعلامية الكويتية منذ أيام وذلك بعد إعلان الصحفي الكويتي ​أبوطلال الحمراني​ وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة، مما دفع المتابعون إلى الإعتقاد بأنها الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ​ريم النجم​، الأمر الذي خرجت ونفته هي، مما دفع الحمراني إلى توضيح ما قاله.

وأكد الحمراني اليوم صحة ما أعلن عنه سابقاً، مشيراً إلى أنه يقصد إعلامية أخرى وليس النجم، وهاجم مروجي الشائعات من الصحفيين قائلا: "خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم" نجم" بسم الله عليها، والصحفيين بوربع الي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا".

ورغم تأكيد أبو طلال الخبر إلا أنه رفض الكشف عن اسمها ليشير متابعون إلى أنه يقصد الإعلامية ​ليالي عباس أسد​، وذلك بعد ورود اسمها ضمن وفيات صحيفة "الجريدة" المحلية، والتي توفيت عن عمر 36 عاما قبل نحو 10 أيام.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة من المخدرات..زميلها يتستر على إسمها ولكن!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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