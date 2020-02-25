تراند اليوم : شاهد.. مي كساب بلوك شعر جديد

نشرت الفنانة مى كساب عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وأطلت فى الصورة بلوك جديد لشعرها، حيث ظهرت بالكيرلى.

وعلقت الفنانة مى كساب على الصورة قائلة: “شيماء❤️ أعقل إنسانه علي كوكب الارض # اللعبه # شيكو # هشام_ماجد قريبا”.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

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من أحلى الحاجات فالمسلسل ????????????

شعرك كده حلو اوي ♥ ️

مسلسل رائع واداء الكل ممتاز❤️

وكانت طرحت مى كساب أغنية بعنوان “سينجل فى عيد الحب” وعلقت عليها قائلة: “حول الكتمان والمعاناة” وهو ما دفع البعض لإثارة الأقاويل حول انفصالها.