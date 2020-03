تراند اليوم : OSN تعلن عن توفر فيلم Parasite الذي حاز على إعجاب النقاد في متجرها

تعلن عن توفر فيلم Parasite الذي حاز على إعجاب النقاد في متجرها

الشبكة تتيح لمشتركيها إمكانية استئجار الفيلم الحائز على جوائز الأوسكار أو شرائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 فبراير 2020: أعلنت شبكة OSN عن إتاحة الفرصة لجميع مشتركيها للاستمتاع بمشاهدة فيلم Parasite‘ الشهير والحائز على عدة جوائز دون الحاجة للذهاب إلى السينما.

وقد تم تصوير الفيلم عام 2019 في كوريا الجنوبية، ويندرج تحت تصنيف الكوميديا السوداء والتشويق، وهو من إخراج بونغ جون هو. ويحكي الفيلم قصة عائلة ’كيمز‘ الفقيرة، وعن الطرق الملتوية التي استخدمَتها للعمل عند عائلة ’باركس‘ الغنية، وكيف تعقدت حياتهم البسيطة حين شعروا بخطر انكشاف خداعهم. ويتمتع المخرج جون هو بموهبة فريدة في مزج التصنيفات المختلفة، حيث تدهش أفلامه، مثل Okja‘ و’Snowpiercer‘ و’Parasite‘، متابعيها بقصص متعددة العناصر والمستويات قل نظيرها.

كما سطّر الفيلم لحظات تاريخية في حفل الأوسكار كونه أول فيلم أجنبي يفوز بجائزة عن فئة “أفضل فيلم”، علاوةً على فوزه بعدة جوائز أخرى مثل “أفضل مخرج” و”أفضل فيلم أجنبي ” و”أفضل سيناريو أصلي”. كما فاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية خلال مهرجان ’كان‘ السينمائي لعام 2019، ليصبح أول فيلم كوري يفوز بهذه الجائزة. وفي الدورة 77 من حفل توزيع جوائز ’جولدن جلوب‘، حصل الفيلم على ثلاثة ترشيحات وفاز بجائزة عن فئة “أفضل فيلم أجنبي”.

للمشاهدة من خلال جهاز استقبال OSN، يمكن الضغط على صورة الفيلم، أو على ملف “أفلام جديدة” متجرStore’ ‘OSN. ويمكن للمشتركين شراء Parasite‘ والاحتفاظ به لفترة غير محدودة من خلال خدمة ’الشراء والإحتفاظ‘ أو استئجاره لمدة 48 ساعة، كما سيتوفر الفيلم في وقت لاحق هذا العام على قنوات شبكة OSN.

