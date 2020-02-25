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أثارت الفنانة هيفاء وهبي بلبلة، بعد نشرها عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، فيديو أبدت فيه تذمّرها من شخص قالت إنّه "حرامي" و"نصّاب"، وقالت إنّها كانت صابرة على صفة واحدة من الإثنتين ولكنها لا تحتمل اجتماعهما في شخص واحد.
ولمّحت هيفاء إلى أنّ هذا الشخص سرقها، إلا أنّها لم توضح هوّيته ولا طبيعة الأشياء التي سرقها.
هيفاء وهبي
وكانت هيفاء قد تعرضت قبل سنوات لمحاولة سرقة في باريس، وأبلغت السلطات الفرنسية يومها، وأثارت القضية وقتها الكثير من الجدل.
هيفاء وهبي
يذكر أن هيفاء تستعد للسفر برفقة أسرة مسلسل "أسود فاتح" إلى اليونان الأسبوع المقبل، لتصوير عدد من المشاهد هناك، على أن تعود مرة أخرى إلى لبنان استكمال تصوير مشاهدها في بيروت.
هيفاء وهبي
"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وأحمد فهمي، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وإنتاج "الصباح أخوان" ومن المقرر أن يعرض في رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف عن تعرّضها للسّرقة وتتحفّظ على هوية السارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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