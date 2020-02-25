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تداول عد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد العيسى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الإعلام وظهر خلالها بملامح مختلفة تماماً.
ولاحظ الكثيرون زيادة وزن الفنان الكوميدي الشهير، وتغير شكله، خصوصاً أنه مقل في ظهوره كثيراً وظهر العيسى في الصورة إلى جوار المخرج عامر الحمود. ولم يتضح إن كانت الصورة جمعتهما في كواليس أحمد الأعمال الفنية الجديدة التي من المقرر أن يلتقيا فيها سوياً أم أنه لقاء عابر على هامش صداقتهما.
العيسى ممثل سعودي، بدأ مشواره الفني عام 1989 في الأدوار الصغيرة الذي قدم منها الكثير في بداياته، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية الذي ما زال يقدمها. ومنها مسلسلات الغربال، بيت أبو العيس، عائلة أبو رويشد، العولمة، عد واغلط.
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كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الفنان محمد العيسى؟.. لن تتخيلوا كيف أصبح شكله بعد مرور السنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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