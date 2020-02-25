حقيقة وفاة الإعلامية ريم النجم بسبب جرعة مخدرات زائدة

نفت الإعلامية ريم النجم شائعة وفاتها التي ترددت مؤخراً حول وفاتها بجرعة مخدرات زائدة، وقالت إن كل ما تردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وإنها بخير حال، ولا تعاني من أي مشكلات صحية.

وكانت ريم قد واجهت مؤخراً عدداً من الشائعات أبرزها وفاتها عن عمر يناهز 34 عاماً، وهو الخبر الذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قبل أن تنفه ريم تماماً.

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من جانبه أكد الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني أن خبر وفاة الإعلامية بجرعة زائدة من المخدرات صحيح، ولكنه لا يخص ريم النجم، ولكن إعلامية أخرى تعيش في الكويت اختفت عدة أيام، واكتشفوا وفاتها في منزلها بسبب تناولها المخدرات، نافياً أن تكون هذه الإعلامية هي ريم النجم من الأساس.

يُذكر أن ريم النجم إعلامية كويتية تعود أصولها إلى السعودية من مواليد 16 من أبريل/نيسان 1985، حيث عملت مدرسة لمادة التربية الفنية، وبدأت مواهبها منذ الطفولة، كما أنها انضمت للعمل بوصفها إعلامية عبر قناة «الرأي» لتقديم البرنامج اليومي «رأيكم شباب»، وكان الجمهور ينتظر برنامج ريم المميز «فوانيس رمضان» الذي كانت تقدمه خلال شهر رمضان في العام 2018.

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