سونجول أودان: لم أكن راضية عن مشاهدي الحميمة مع كيفانش تاتليتوغ

اعترفت النجمة التركية سونجول أودان أنّها لم تكن راضية عن مشاهدها الحميمة مع الممثل كيفانش تاتليتوغ في مسلسل "نور"، الذي أطلقها في العالم العربي، حيث باتت أشهر نجمات تركيا يومها.

وقالت اودان في مقابلة لها، إنّها اضطرت للموافقة على تصوير هذه المشاهد، بعدما أقنعها المخرج وفريق العمل، وتابعت: “لم أكن راضية عنها بطبيعة الحال، لكنني قدمتها لأنني ممثلة وأعي أن هذا ما تتطلبه المهنة” .

أضافت: “عندما ألعب شخصيات مختلفة عن شخصيتي، هذا لا يعني أنني أوافق على كل تصرفاتها، وعندما أقبّل كممثلة، هذا لا يعني أنني أقبّل كسونغول” .

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وعن علاقتها بكيفانش قالت “كان صديقي لذا كان من الصعب أن نلعب المشاهد الحميمة، لكنه محترف مثلي وهذا ما جعلنا نتقبلها مع مرور الوقت".

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