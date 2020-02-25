ابن أحمد السقا يخطف الأضواء بوسامته وما علاقته بمحمد صلاح؟

نالت صورة نشرها الممثل المصري ​أحمد السقا ​مع ابنه ياسين عبر حسابه على انستقرام، إعجاب جمهوره الذي أشاد بوسامة ياسين.

وكتب السقا تعليقاً على الصورة "اشتغلت مع ابني علي مبادرة جديدة مع عزة فهمي عن طريق ارتداء أسورة لدعم كل محمد صلاح جديد في مصر والوطن العربي.".

وتابع "أحب تشاركوني في المبادرة دي عن طريق ارتداء أسورة عزة فهمي وكل العائد المادي هيتم التبرع بيه لمركز شباب البحر الأحمر لدعم أجيالنا القادمة عشان نشوف كذا محمد صلاح جديد في مصر والوطن العربي. ادعموا الأجيال القادمة".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم "العنكبوت" في مدينة الأقصر مؤخرًا، ويتابع تصوير ما تبقى له منها في مدينة القاهرة.

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