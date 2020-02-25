نادين نجيم في ردّ ناري على باميلا الكيك

أكّدت الفنانة نادين نجيم أنّها تترفّع عن الردّ على الإساءة عندما تعرف قدر المسيء فترتقي بنفسها عن الانحدار إلى ما لا يليق بها. نادين نجيم وكتبت عبر حسابها على "انستغرام" مستعينة بمقولة ويل سميث "من يتجاهل الإساءة ليس عاجزًا عن ردّها، ولكنه عرف قدر المُسيء فتجاهله، وعرف ‏قدر نفسه فارتقى بها عن كل ما لا يليق". وتابعت "صباح الخير و صباح الهدوء وصفاء القلوب للناس الطيبة". باميلا الكيك Advertisements وفسّر البعض أنّ نادين تردّ على إساءة الممثلة باميلا الكيك إليها، بعد أن اعتبرت أنّ نادين مجرّد مؤدّية تلعب كل أدوارها بنفس الطريقة، وليس ثمّة ما هو لامع في أدائها. وكانت نادين قد كتبت أمس "يا رب كل ما زاد الحقد والسواد حولي زدني عزيمة إيمان ومحبة ... اعطني الصبر والقوة حتى أسامح اعدائي، احمني واحمي أولادي من كل شر وكل من يمنى لنا السوء". إقرئي أيضًا: فيديو: أصالة تعترف بإجرائها عملية تجميل فاشلة وتحذّر: إيّاكنّ وهذه العمليّة نادين نجيم

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