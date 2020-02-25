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اعترفت الفنانة أصالة، أنّها اضطرّت إلى الخضوع لعملية تجميل جديدة، بعد أن ظهرت نتوءات في الفترة الماضيّة شوّهت شكل وجهها.
وقالت أصالة إنّها كانت قد خضعت للشفط في منطقة الذّقن، ما أدّى إلى بروز نتوءات في وجهها، ونصحت الجميع بألاّ يقوموا بعملية شفط الدهون من الوجه.
خلال حفلها في الكويت
كما اعترفت بأنّها "خبّصت" كثيراً في عمليات التجميل، ولجأت إلى طبيبها فادي نصر، الذي قام بحقن وجهها بمواد تجميليّة، وأصلح ما يمكن إصلاحه.
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أصالة
يذكر أنّ أصالة اعترفت مؤخراً في مقابلة لها، أنّها تألمت كثيراً لطلاقها من طارق العريان واستعانت بطبيب نفسي ليساعدها على تخطّي الألم.
أصالة
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: أصالة تعترف بإجرائها عملية تجميل فاشلة وتحذّر: إيّاكنّ وهذه العمليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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